Киев, 24 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Не только бывшие, но и действующие военнослужащие из Белоруссии участвуют в спецоперации России на Украине и в Донбассе. Об этом 23 мая в эфире украинского телеканала «Апостроф TV» заявил белорусский оппозиционер, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Belarus-nau.org Павел Латушко

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«Нам в Народное антикризисное управление ещё в марте поступала информация о том, что в белорусские военкоматы приглашались участники войны в Афганистане, с ними беседовали сотрудники КГБ. В ходе беседы предлагалось заключить контракты для поступления на службу в частные военизированные компании. Людей, которые дали согласие, несколько десятков», — рассказал Латушко.

Также Латушко «предположил с большой долей уверенности», что боевые задачи на Украине выполняют белорусские сотрудники сил специальных операций. «Это Лукашенко делает для того, чтобы получить опытных бойцов для подавления народных протестов», — заявил белорусский оппозиционер.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Латушко, находясь в Польше, призывал белорусских граждан к повреждению железнодорожных путей и средств организации движения, чтобы затруднить действия российских войск, находящихся на белорусской территории. В Белоруссии в отношении Латушко возбуждено несколько уголовных дел.