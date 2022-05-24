София, , 17:44 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков оказал первую медицинскую помощь ребенку, потерявшему создание во время празднования Дня славянской письменности и культуры в Софии. Об этом 24 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

По предварительным данным, инцидент произошел на площади у здания Национальной библиотеки в центре Софии.

Маленькой солистке детского хора, исполнявшего гимн святых Кирилла и Мефодия на официальном мероприятии, внезапно стало плохо. Находившийся неподалеку Петков поднял девочку на руки и смочил ее лицо водой, а затем дал понюхать нашатырь.

От госпитализации ребенок и ее родители отказались. По словам медиков, обморок девочки был вызван жаркой погодой.