Москва, 24 мая 2022, 17:42 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на регулирование обращение вторичного сырья, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.
Вводятся определения «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье».
Поправками также устанавливаются критерии, характеризующие пригодность к утилизации товаров, упаковки, материалов, используемых для производства продукции, а также перечни видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается, в случае, если в результате производства или потребления такой продукции образуются неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы.
Планируется запретить захоронение вторичных ресурсов с 2030 года.
Раздельное накопление или передача в пункты сбора отходов будет обязательным для всех. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно законопроекту, будут самостоятельно заниматься утилизацией вторичных ресурсов или передавать их другим лицам для утилизации.
Цель законопроекта — сократить вывоз отходов на мусорные полигоны.
Читайте также: В России планируют использовать вторсырьё в строительстве жилья