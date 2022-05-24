Москва, 24 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на регулирование обращение вторичного сырья, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Вводятся определения «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье».

Поправками также устанавливаются критерии, характеризующие пригодность к утилизации товаров, упаковки, материалов, используемых для производства продукции, а также перечни видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается, в случае, если в результате производства или потребления такой продукции образуются неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы.

Планируется запретить захоронение вторичных ресурсов с 2030 года.

Раздельное накопление или передача в пункты сбора отходов будет обязательным для всех. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), согласно законопроекту, будут самостоятельно заниматься утилизацией вторичных ресурсов или передавать их другим лицам для утилизации.

Цель законопроекта — сократить вывоз отходов на мусорные полигоны.

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