Рыбинск, Ярославская область, , 17:58 — REGNUM Проект «Музей живой старинной вывески» в Рыбинске Ярославской области стал лауреатом Всероссийской премии имени Ю. П. Пищулина. Её присуждают за лучшую инициативу в сфере музейного дела. Об этом рассказал автор проекта Митя Кузнецов.

Митя Кузнецов и Нина Матвеева на вручении премии vk.com/mityakuznya

Награждение проходило в Российском государственном гуманитарном университете.

«С особой теплотой организаторы премии отзывались о художественном таланте Нины Матвеевой (главный художник проекта — ИА REGNUM). По сути, она получила признание экспертного сообщества профессионалов, которые всю жизнь имеют непосредственный контакт с шедеврами русской и мировой живописи. И радушное объятие от члена «Международного совета музеев» тому подтверждение», — рассказал Митя Кузнецов.

Проект «Музей Живой Старинной Вывески» существует в Рыбинске с 2017 года. Благодаря ему вывески на фасадах домов в историческом центре города выполнены в дореволюционном стиле.

Инициатором Всероссийской премии им. Ю. П. Пищулина является главный музейный журнал страны «Мир Музея».

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