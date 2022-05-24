Рыбинск, Ярославская область, 24 мая 2022, 17:58 — REGNUM Проект «Музей живой старинной вывески» в Рыбинске Ярославской области стал лауреатом Всероссийской премии имени Ю. П. Пищулина. Её присуждают за лучшую инициативу в сфере музейного дела. Об этом рассказал автор проекта Митя Кузнецов.
Награждение проходило в Российском государственном гуманитарном университете.
Проект «Музей Живой Старинной Вывески» существует в Рыбинске с 2017 года. Благодаря ему вывески на фасадах домов в историческом центре города выполнены в дореволюционном стиле.
Инициатором Всероссийской премии им. Ю. П. Пищулина является главный музейный журнал страны «Мир Музея».
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