Москва, 24 мая, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Ведущая интернет-шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова не оценила предложение продюсера Иосифа Пригожина о создании российской версии «Евровидения». Об этом пишет издание «Культура» 24 мая.

Кадр из интервью для интернет-шоу «Ходят Слухи» Алёна Жигалова

По мнению Жигаловой, желание Пригожина создать аналог «Евровидения» строится не на стремлении запустить качественный музыкальный конкурс, а на жажде личного обогащения: «Конечно же, отличился Иосиф Пригожин, который возмутился в очередной раз: «Почему вы смотрите это Евровидение, опять его обсуждаете? Давайте сделаем собственное Евровидение». Собственное — это он имел в виду, что он организует это Евровидение». Также ведущая в шутку предположила, что подобное соревнование могло бы называться «Пригожиновидением».

Напомним, что в 2022 году Россия не принимала участие в «Евровидении». Поводом для отстранения страны от конкурса стало проведение спецоперации на Украине.