Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Съезд на развязке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга с Пулковским шоссе закроют в ночь на 25 мая, предупредил во вторник, 24 мая, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». На КАД демонтировали надземный пешеходный переход

Закрытие запланировано на 68 километре КАД. На транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд № 3, где 19 мая на проезжую часть съезда с грузового транспортного средства опрокинулся контейнер. В результате ДТП была повреждена опора надземного пешеходного перехода, из-за чего переход пришлось демонтировать.

«В связи с производством работ по демонтажу повреждённой в результате ДТП стойки опоры надземного пешеходного перехода и обследованию второй стойки, в ночь с 24 на 25 мая в период времени с 00:00 — 06:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД», — сообщил Пузыревский.