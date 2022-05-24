Нариманов, Астраханская область, , 17:36 — REGNUM Жительницу Астраханской области суд признал виновной в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба астраханского СУ СК РФ.

Новорожденный christianabella

30-летняя жительница села Старокучергановка Наримановского района, будучи беременной, никому об этом не сообщила и не встала на учет в женской консультации. Утром 2 февраля 2022 года она у себя дома родила здорового мальчика, а после этого оставила его в унитазе. Ребёнок захлебнулся.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.