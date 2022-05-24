Трентон, США, , 17:36 — REGNUM Миру грозит холодная война «с ядерным оттенком», заявил 24 мая генсек ООН Антониу Гутерреш в университете Сетон-Холл.

Антониу Гутерреш Un.org

Выступая перед выпускниками, генсек ООН заявил, что угроз сейчас для мира много, одна из них — угроза «новой холодной войны с серьёзным ядерным оттенком».

Также он упомянул «взрывной рост крайнего национализма», заявив, что «международные решения всегда наилучшие для национальных интересов», а этот принцип националисты отбрасывают — и напрасно.

Говоря о горячих конфликтах, Гутерреш сказал, что боевые действия и вся ситуация на Украине «причиняет огромные страдания, разрушения и смерть». Упоминалась также проблемы Сирии, Эфиопии, Йемена.

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