Москва, 24 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по бюджету и по финрынку внести предложения по вопросу погашения внешнего долга России на фоне замораживания средств золотовалютного резерва, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Давайте в соответствии с регламентом поручим этот вопрос изучить… и дальше уже внести предложения по этому вопросу», — сказал Володин.

В ходе пленарного заседания депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на возмущение избирателей в связи с тем, что Россия продолжает выплаты по своему внешнему долгу.

«Наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить свои долговые обязательства в то время, как заморожены, в том числе наши золотовалютные резервы и финансовые резервы, вложенные в общем-то в ФНБ», — сказал Коломейцев.

Парламентарии от КПРФ просят профильным комитетам поручить «запросить в Минфине и ЦБ информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами по межгосударственным соглашениям».

На 1 января 2022 года совокупный внешний долг составил 478 млрд долларов.

«Нам надо просто прекратить платить совокупный (долг — ред.), пока заморожены наши активы», — сказал Коломейцев.

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