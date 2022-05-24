Минск, , 17:31 — REGNUM На переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко убеждал своего российского коллегу Владимира Путина в том, что согласие Белоруссии на предложенную американцами сделку «транзит украинского зерна в обмен на снятие санкций на калий» не является антироссийским шагом со стороны Минска. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 24 мая высказал политолог Олег Ковалёнок.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Озвученные в американской прессе условия — это первый этап большой сделки Запада с Белоруссией, результатом которой должно стать снятие всех наиболее болезненных для Минска западных санкций. Условиями дальнейшей нормализации отношений с Западом будет вывод российских войск с территории Белоруссии и освобождение так называемых «политзаключённых». Однако на последующие шаги навстречу западным государствам Лукашенко может и не пойти, ограничившись первым этапом», — считает политолог.

Как отметил Ковалёнок, Кремль не в восторге от сепаратных переговоров Лукашенко с Западом. Но у белорусского лидера, как всегда, есть достаточно большая свобода манёвра для обустройства западного вектора своей внешней политики. Поэтому вероятность, что в ближайшее время украинское зерно пойдёт через Белоруссию на Запад, крайне высокая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов могут отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Предполагается, что санкции в отношении белорусского предприятия, производящего калийные удобрения, могут быть отменены на полгода.