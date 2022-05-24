Минск, 24 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. На переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко убеждал своего российского коллегу Владимира Путина в том, что согласие Белоруссии на предложенную американцами сделку «транзит украинского зерна в обмен на снятие санкций на калий» не является антироссийским шагом со стороны Минска. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 24 мая высказал политолог Олег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Озвученные в американской прессе условия — это первый этап большой сделки Запада с Белоруссией, результатом которой должно стать снятие всех наиболее болезненных для Минска западных санкций. Условиями дальнейшей нормализации отношений с Западом будет вывод российских войск с территории Белоруссии и освобождение так называемых «политзаключённых». Однако на последующие шаги навстречу западным государствам Лукашенко может и не пойти, ограничившись первым этапом», — считает политолог.

Как отметил Ковалёнок, Кремль не в восторге от сепаратных переговоров Лукашенко с Западом. Но у белорусского лидера, как всегда, есть достаточно большая свобода манёвра для обустройства западного вектора своей внешней политики. Поэтому вероятность, что в ближайшее время украинское зерно пойдёт через Белоруссию на Запад, крайне высокая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов могут отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Предполагается, что санкции в отношении белорусского предприятия, производящего калийные удобрения, могут быть отменены на полгода.