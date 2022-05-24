Харабали, Астраханская область, , 17:29 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Харабали, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Расследование Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина остался ночевать у своих знакомых. Ночью он изнасиловал 14-летнюю дочь его знакомой. О случившемся мать потерпевшей узнала в середине мая 2022 года.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.