Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на месяц отправили в камеру СИЗО вандала, который намалевал на детской площадке лозунг украинских нацистов, сообщили 24 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Баллончик с краской

Запрещенный в РФ лозунг Сергей Васильев нанес баллончиком с краской около часу ночи 2 мая на горку на детской площадке у дома 9 по Ушаковской набережной. Как считает следствие, мужчина имел умысел на осквернение сооружения в общественном месте, по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции России на Украине. Ввиду чего мужчину обвинили по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

Отметим, что по этой статье обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок до трех лет.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 18 июня», — отметили в ОПС, добавив, что обвиняемый против меры возражал.