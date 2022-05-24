Калининград, , 17:26 — REGNUM Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область) Андрей Воронков выступил с комментарием по поводу случившегося в ходе пятого матча чемпионата России по волейболу среди женских команд во время игры его клуба с «Уралочкой-НТМК». Он отметил, что трактовка эпизода «вызвала широчайший общественный резонанс и дала почву для обвинения в умышленном оскорблении игрока соперника». Напомним, ранее Воронкова обвинили в оскорблении спортсменки Аиламы Монталво.

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«Впервые оказавшись с такой непростой и неоднозначной ситуации, — заявил Воронков, — я сразу не комментировал этот эпизод и взял паузу, так как ожидал официального решения со стороны дисциплинарной комиссии ВФВ. Очень не хотелось подливать масла в огонь, зная, что любые слова могут быть истолкованы совершено по-разному».

«Я сожалею, — отметил он, — что моя фраза, произнесенная в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложном для нас игровом моменте, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения. У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника. И еще большее сожаление вызывает то, что в данной ситуации оскорбленной посчитали именно Аиламу Сесе Монталво».