Калининград, 24 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область) Андрей Воронков выступил с комментарием по поводу случившегося в ходе пятого матча чемпионата России по волейболу среди женских команд во время игры его клуба с «Уралочкой-НТМК». Он отметил, что трактовка эпизода «вызвала широчайший общественный резонанс и дала почву для обвинения в умышленном оскорблении игрока соперника». Напомним, ранее Воронкова обвинили в оскорблении спортсменки Аиламы Монталво.

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«Впервые оказавшись в такой непростой и неоднозначной ситуации, — заявил Воронков, — я сразу не комментировал этот эпизод и взял паузу, так как ожидал официального решения со стороны дисциплинарной комиссии ВФВ. Очень не хотелось подливать масла в огонь, зная, что любые слова могут быть истолкованы совершено по-разному».

«Я сожалею, — отметил он, — что моя фраза, произнесенная в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложном для нас игровом моменте, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения. У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника. И еще большее сожаление вызывает то, что в данной ситуации оскорбленной посчитали именно Аиламу Сесе Монталво».

«На протяжении всей своей карьеры как волейболист и как тренер я много работал с игроками разных стран и национальностей, — напомнил главный тренер «Локомотива». — И в наших взаимоотношениях никогда не было никаких проблем. Ведь все мы прекрасно понимаем, насколько для легионеров важен психологический комфорт. Оказываясь в непривычной для себя обстановке, волейболисты из других стран, чтобы демонстрировать яркую игру, которую от них ждут болельщики, должны чувствовать себя спокойно и уверенно. И я именно так отношусь к игрокам из других стран и клубов. Пусть мы и находимся по разные стороны сетки, но, по сути дела, делаем общее дело — играем в волейбол. Еще раз отмечу, что я никого не хотел оскорбить или обидеть. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация окончательно прояснится, и мы все сможем сосредоточиться исключительно на нашей любимой игре — волейболе».