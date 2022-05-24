Псков, 24 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, которые имеют медицинское образование, по их желанию устроят в больницы и поликлиники Псковской области. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Диспетчер больницы

В Пушкинских Горах прошла очередная встреча беженцев и работодателей. С главврачом Пушкиногорской межрайонной больницы обсудили возможную работу четыре девушки-беженки. Ещё трое беженцев выразили желание работать в межрайонной Великолукской больнице в качестве рентген-лаборанта, медсестры и массажиста.

«В Псковской области остро стоит вопрос с медицинскими кадрами, — сообщила и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова. — Сейчас активно используются дополнительные возможности для поддержки медицинских работников, привлечения новых медицинских кадров. Особое внимание уделяется вопросу трудоустройства граждан, эвакуированных с Украины, из ДНР и ЛНР, имеющих медицинское образование».

Глава комитета отметила, что беженцам, несмотря на упрощённый порядок устройства с зарубежным образованием, необходимо пройти нострификацию (процедура признания иностранного образовательного документа, — прим. ред.), успешно сдать специальный экзамен, получить сертификат о владении русским языком и знании истории России и законодательства страны.

Напомним, что на территорию Псковской области в составе организованной группы прибыли порядка 400 беженцев. В регионе активно ведут работу по их трудоустройству.