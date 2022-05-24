Запорожье, Украина, 24 мая, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Украинские нацисты пытались нанести удар по Запорожской АЭС, заявил 24 мая замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в эфире Первого канала.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По его словам, атаку на атомную электростанцию укронацисты производили с помощью дронов-камикадзе польского производства.

Кроме того, Селиванов сообщил, что эти попытки не прекращаются до сих пор, но остаются безуспешными.

«Запорожская АЭС в Энергодаре охраняется соответствующими подразделениями российскими — Росгвардии и вооружённых сил. Охраняется она плотно и надёжно, поэтому провокации внутри АЭС исключены», — заявил Селиванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в апреле 2022 года представители России в ООН заявляли о риске ядерных провокаций на АЭС, расположенных на территории Украины.