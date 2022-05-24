Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, который стал продолжением встречи двух дипломатов 15 мая в Берлине, сообщается 24 мая на сайте Госдепартамента США.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен Mfa.gov.ua

Отмечается, что во время разговора «обсуждались текущие дипломатические усилия по устранению последствий» военной операции России на Украине и «привлечению Кремля к ответственности».

Блинкен и Кулеба согласились, что глобальный кризис продовольствия требует глобального ответа и обсудили потенциальные способы экспорта украинского зерна на международные рынки.

Также обсуждались подробности подписанного президентом США Джо Байденом закона о выделении на военные нужды Украины $40,1 млрд.

В свою очередь Блинкен подчеркнул, что «Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба обсудили дипломатическое взаимодействие по ситуации на Украине. 10 марта министр иностранных дел Украины по итогам переговоров в Анталье с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу заявил, что Киев не собирается выполнять требования, выдвинутые Москвой.

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