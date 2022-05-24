Москва, , 17:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

«Это закон по совести и касается наших детей», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), указав на то, что инициатива призвана закрыть черный рынок суррогатного материнства, запретить продажу детей за рубеж.

Законопроект — первый шаг на пути запрета суррогатного материнства, считает парламентарий.

Его поддерживает глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), которая настаивает на полном запрете суррогатного материнства на территории России.

Принятым в первом чтении законопроектом ограничения не распространяются на случаи, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Согласно инициативе, все рожденные от биологических родителей-иностранцев в России дети должны будут получить российское гражданство, если они вынашивались суррогатной матерью до вступления в силу запрета.

Прописывается также, что сами суррогатные матери, вынашивающие ребенка на территории нашей страны, также должны будут иметь российское гражданство.

Введение запрета на использование иностранцами услуги суррогатного материнства на территории России — это вынужденная мера, которая обусловлена случаями гибели и торговли детьми, рожденными таким способом, отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).«За последние несколько лет даже по самым приблизительным подсчетам вывезено за рубеж около 45 тыс. детей, рожденных суррогатными матерями в интересах иностранцев», — отметил парламентарий.

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