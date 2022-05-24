Пенза, , 17:17 — REGNUM Пензенский областной клинический центр крови в 2022 году получил лицензию на забор гемопоэтических стволовых клеток при оказании специализированной медпомощи в условиях дневного стационара. Жителям региона, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья, предлагают вступить в регистр доноров, сообщает облминздрав.

Донор mostlimb

В областном клиническом центре крови необходимо пройти анкетирование и сдать кровь из вены для проведения анализа на генотип.

В дальнейшем генотип потенциального донора занесут в федеральный регистр доноров костного мозга. Когда появится пациент с подобным генотипом, сдавшему кровь будет предложено стать реальным донором для этого больного.

Для донации необходимы кроветворные стволовые клетки, которые можно извлечь через вену. Процедура напоминает обычную сдачу крови.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России ведется порядка 20 регистров потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в них состоят всего около 160 тыс. человек, в то время как по расчетам специалистов необходимо не менее 1 млн.

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