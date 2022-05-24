Анкара, 24 мая, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Если бы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль жил на Украине 80 лет назад, он, несомненно, стал бы сотрудничать с фашистскими захватчиками. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Турции Кемаль Окуян в статье «Какой День Победы без коммунизма», опубликованной 21 мая на портале socialism.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Так Окуян прокомментировал заявление Шмыгаля о том, что в Великую Отечественную войну «Украина стала полем боя между двумя тоталитарными режимами».

«Потому что украинский премьер — олигарх, социализм не в его интересах», — пояснил свою позицию секретарь КП Турции.

Окуян добавил, что тот, кто говорит о Второй мировой войне как о войне «двух тоталитарных режимов» — подлец.

«Те, кто говорит это, очерняют память украинских патриотов, революционеров, коммунистов, память тех, кто боролся за общую советскую родину», — подытожил Кемаль Окуян.

Напомним, что ранее премьер Украины Денис Шмыгаль назвал Вторую мировую войну столкновением двух тоталитарных режимов. На своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он опубликовал пост по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны, где отметил, что Украину «превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 миллионов украинцев».