Энергодар, Украина, 24 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Группа украинских диверсантов численностью пять человек задержана в городе Энергодар Запорожской области, заявил 24 мая замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в эфире Первого канала.

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По его словам, в группу входили уголовники и местные «активисты» из отрядов территориальной обороны.

«На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Причем там один из них вообще был насильно туда записан», — рассказал Селиванов.

Он уточнил, что главной задачей задержанных было запугивание местных жителей, увидевших, что «русские принесли в Запорожскую область мир и безопасность».

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.