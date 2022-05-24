Бухарест, , 17:10 — REGNUM Правительство Румынии объявило о выделении €100 млн на реализацию масштабной программы восстановления повреждённых лесных зон, а также на создание тысяч новых лесопарковых структур по всей стране. Об этом 24 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Валаамский лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, ранее соответствующий проект одобрила Европейская комиссия (ЕК), в ведении которой находятся основные румынские фонды.

«Целью проекта является поддержка владельцев лесных угодий в рекреации лесов в районах, пострадавших от лесных пожаров, неблагоприятных погодных явлений, нашествий вредителей и стихийных бедствий, — говорится в документе. — Кроме того, Бухарест намерен методично оказывать финансовую помощь общественным организациям, занимающимся экологией в целом и озеленением в частности».

Первые финансовые средства в рамках соответствующей инновации поступят на счета соискателей до 26 июня.

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