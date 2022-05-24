Бухарест, 24 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о выделении €100 млн на реализацию масштабной программы восстановления повреждённых лесных зон, а также на создание тысяч новых лесопарковых структур по всей стране. Об этом 24 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валаамский лес

Согласно официальной информации, ранее соответствующий проект одобрила Европейская комиссия (ЕК), в ведении которой находятся основные румынские фонды.

«Целью проекта является поддержка владельцев лесных угодий в рекреации лесов в районах, пострадавших от лесных пожаров, неблагоприятных погодных явлений, нашествий вредителей и стихийных бедствий, — говорится в документе. — Кроме того, Бухарест намерен методично оказывать финансовую помощь общественным организациям, занимающимся экологией в целом и озеленением в частности».

Первые финансовые средства в рамках соответствующей инновации поступят на счета соискателей до 26 июня.