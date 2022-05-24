Москва, 24 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В День российского предпринимательства, 26 мая, Росмолодёжь. Бизнес совместно с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство» запускает уникальную Всероссийскую акцию «Бизнес не спит». 11 городов-участников, более 20 экспертов в области предпринимательства проведут акцию в гибридном формате.

Цитата с сайта businessnight.ru Открытый масштабный интенсив «Бизнес не спит. Ночь правды» в 11 городах России в гибридном формате

Предприниматели в прямом эфире расскажут про построение бизнеса «с нуля», дадут действующие инструменты и пошаговые инструкции, как начать своё дело. Посетители мероприятия в своих городах смогут задать вопросы спикеру, а те, кто будут подключены онлайн, написать интересующие вопросы в чаты с модераторами и получить ответ.

«Каждый регион России по-своему уникален. И естественно, что при построении бизнеса предпринимателем учитывается и географическое положение, и даже менталитет. Находясь в центральной России, мы не всегда имеем представление о том, как устроена сфера того же ретейла, к примеру, во Владивостоке. Но ознакомиться с возможностями этого региона, расширить свои горизонты, завязать новые знакомства и найти себе бизнес-партнёров из отдалённых субъектов — вполне решаемые задачи.

Акция «Бизнес не спит» — это пошаговая инструкция создания собственного дела с нуля в разных географических зонах страны. Это не только полезно с точки зрения общего развития, но и с точки масштабирования или тиражирования уже существующего бизнес-проекта», — пояснил руководитель трека Росмолодёжь. Бизнес Алексей Рвачёв.

Советами участникам акции с корреспондентом ИА REGNUM поделился член генерального совета «Деловой России», основатель проекта Autohem («Разработка аппарата для автоматического забора венозной крови») Николай Мышьяков:

«В основе любого успешного бизнеса лежит понятное и актуальное ценностное предложение. В каждой сфере свои тонкости, но любой бизнес в первую очередь — это ответ на запрос рынка.

Найти вдохновение и поддержку, а также обойти ряд трудностей могут помочь предпринимательские сообщества. Общаясь с бизнесменами разного уровня, ещё будучи в начале пути, вы можете увидеть жизненный цикл компании на примере коллег, подготовиться к проблемам, которые могут ждать вас в будущем, чётче увидеть трек собственного бизнеса на рынке.

Существует очень много государственных мер поддержки, советую обязательно проверять, не попадает ли ваш бизнес под одну из них. Так, например, Корпорация МСП в ряде случаев обеспечивает поручительство по кредитам».

Алгоритм действий для молодёжи по реализации бизнеса с нуля корреспонденту ИА REGNUM изложил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков:

«Нужно заниматься тем, что вам интересно. Поэтому прежде всего нужно понять, какое направление вам по душе. Далее найти компанию или команду, кто уже занимается похожим направлением, поработать с ними какое-то время, набраться опыта. Постоянно изучать эту отрасль и думать над новыми решениями или улучшениями продукта.

Важно присматриваться к своему окружению и постепенно формировать команду. Ведь от нее будет зависеть скорость развития вашего бизнеса. Очень важный момент — финансовые ресурсы. Здесь я бы советовал вложить собственные и привлечь партнеров-инвесторов. Это могут быть друзья, родственники или другие лица, которые проявили к вам доверие.

Важно быть активным как в бизнесе, так и в общественной жизни, уделять внимание бренду компании и личному бренду. В наше время это является особым конкурентным преимуществом. Доверие и лояльность аудитории формирует репутацию, которая бесплатно ведет к вам поток клиентов».

Партнёром Всероссийского проекта в Камчатском крае стал Центр «Мой бизнес», который организует первую площадку для проведения акции.

«Камчатка первой подключится к акции и представит свои успешные бизнес-проекты, поделится уникальным опытом. Предлагаем предпринимателям, предпринимательским сообществам края, всем, кто готов поддержать инициативу, принять участие в этом масштабном мероприятии», — отметила директор АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Юлия Богаевская.

Старт акции запланирован на 08:45 по московскому времени 26 мая. Первый город — Петропавловск-Камчатский, затем эстафету примет Владивосток. Далее акция начнется в Якутске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Сочи и Калининграде. Беспрерывная онлайн-трансляция будет идти целый день.

Участники, которые не смогут присоединиться к мероприятию очно, подключатся к прямому эфиру на официальной странице сообщества Росмолодёжь. Бизнес в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rosmolodez.business.

Основная цель акции — получение уникального опыта в сфере бизнеса, приобретение новых знаний и контактов среди предпринимателей. Мероприятие рассчитано на граждан от 18 до 35 лет.

Организатором мероприятия выступает трек Росмолодёжь. Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторы акции — крупные региональные вузы, комитеты по делам молодёжи, департаменты по молодёжной политике, Центры «Мой бизнес», а также Общество «Знание» и национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.