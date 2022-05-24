Мехико, , 18:08 — REGNUM В двух барах и гостинице мексиканского города Селайя вечером 23 мая были убиты по меньшей мере 11 человек и еще пятеро получили ранения в результате перестрелки местных картелей, сообщает 24 мая Reuters.

В Мексике Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США

В перестрелке участвовали около 15 человек, нападавшие также бросали друг в друга «коктейли Молотова», сообщила мексиканская газета El Universal.

Позднее на месте преступления было найдено послание от одного из мексиканских наркокартелей. На куске картона сообщалось, что нападение совершено на конкурирующую банду, рассказывает новостной сайт Sin Embargo.

Напомним, что за последние годы штат Гуанахуато, где произошло преступление, стал одним из самых опасных регионов Мексики, в котором наркокартели ведут вражду.