Кемерово, , 17:06 — REGNUM В Кемеровской области вынесен приговор бывшему начальнику отдела бухгалтерского учёта комитета по управлению муниципальным имуществом администрации одного из городских округов. Она обвиняется в мошенничестве, сообщили в региональном управлении СКР.

Мошенничество (сс) sajinka2

Установлено, что с марта 2020 года по февраль 2021 года 47-летняя осуждённая при составлении платежных поручений необоснованно увеличивала сумму своей заработной платы. Также она указывала в документах на получение денег банковские счета знакомой и сына, которые в трудовых отношениях с комитетом не состояли. Ущерб бюджету города составил около 330 тысяч рублей.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тысяч рублей.