Москва, , 17:01 — REGNUM Политическими репрессиями назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов действия правоохранительных органов Молдавии в отношении бывшего президента страны Игоря Додона, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«До глубины души возмущен грубой провокацией, жертвой которой стал мой товарищ и соратник по социалистическому движению Игорь Додон», — сказал Миронов.

Додон — один из немногих лидеров на постсоветском пространстве, который не на словах, а делами помогал сближению наших стран и народов, потому и заслужил такую ненависть прозападных либералов, рассуждает парламентарий.

«Они делали все, чтобы не дать ему работать и сместить с поста президента. После отставки Игорь Николаевич возглавил Молдавско-Российский деловой союз. Убежден, что он сознавал опасность, которая ему угрожает, но не покинул страну, не ушел в тень, а остался верен своим принципам», — заявил Миронов.

Экс-президент Молдавии Додон был задержан на 72 часа в рамках расследования уголовного дела, возбужденного генпрокуратурой страны, которая обвиняет политика в получении взятки.

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