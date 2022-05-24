Рыбинск, Ярославская область, , 17:00 — REGNUM Политолог Алена Август высоко оценила качество выборов мэра Рыбинска и их результат.

Михаил Евраев и Дмитрий Рудаков yarregin.ru

«Можно сказать, что на выборах мэра Рыбинска победил Михаил Евраев . Вообще, и вся Ярославская область достаточно проблемна для властей, а после выборов 2021 года это стало еще более явно. Но в поддержку Дмитрия Рудакова высказались даже те, кто считались оппонентами губернатора, и поддержали того же человека, которого поддержал он. У Дмитрия Рудакова огромный отрыв от всех остальных, а всего в выборах приняли участие шесть кандидатов от различных партий. Насколько мне известно, у наблюдателей, и даже у движения «Голос» никаких претензий к этим выборам нет», — рассказала Алена Август в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Единственный проблемный штрих этих выборов — невысокая явка, что говорится «победил огород», но помогло то, что, во-первых, была проведена хорошая информационная компания, а во-вторых то, что людям уже хотелось наконец закрыть вопрос с главой города, потому что жить без главы не очень правильно», — завершила свой комментарий эксперт.

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