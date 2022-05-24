Вашингтон, 24 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Американскому рэперу Gunna (Серхио Джаванни Китченс) отказали в выходе под залог из тюрьмы. Об этом пишет издание The Flow 24 мая.

Скриншот YouTube Gunna

По мнению прокуратуры, освобождение музыканта из-под стражи может стать угрозой для свидетелей, поэтому его адвокату не удалось договориться о выходе своего клиента на свободу под залог в размере $750 тыс. Новое слушание по делу артиста состоится 9 января 2023 года.

Напомним, что в начале мая 2022 года Gunna и другие представители музыкального лейбла Young Stoner Life были арестованы полицией. Поводом для ареста стали выдвинутые против исполнителей обвинения в в преступной деятельности уличных банд.