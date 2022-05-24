Волгоград, 24 мая, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Картинная галерея под открытым небом вдоль Волги может появиться на набережной Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе администрации региона.

Www.volgadmin.ru Набережная Волгограда

С предложением на встрече с молодыми архитекторами и художниками на площадке «Точки кипения» в Волгоградском государственном техническом университете выступил губернатор Андрей Бочаров.

«Я обращаюсь к архитекторам, художникам, дизайнерам, чтобы продумать и создать галерею на подпорных стенках под открытым небом, которой нет ни в одном городе на берегах Волги. Предлагаю создать на этом огромном, многокилометровом пространстве галерею сюжетов, картин, видов Волгограда, нашей области и страны, чтобы дать возможность всем, кто путешествует по Волге, видеть эту красоту», сказал глава региона.

Подобное арт-пространство может стать поводом для создания отдельных туристических маршрутов и экскурсий.