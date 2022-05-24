Елабуга, Татарстан, 24 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В городе Елабуге в дорожно-транспортном происшествии погиб подросток. Об этом сообщает прокуратура РТ.

ДТП

Авария произошла 24 мая около 15:00 (мск) у дома на пересечении улиц Отрадная и Тихая. Питбайк под управлением несовершеннолетнего столкнулся с автобусом. По данным местных СМИ, погибший учился в 9-м классе.

Причины аварии устанавливаются. Организована доследственная проверка, уточнили в прокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, в Казани утром 12 мая в дорожно-транспортное происшествие попала карета скорой медицинской помощи. Автомобиль с медиками двигался по второстепенной дороге со включенными световыми и звуковыми сигналами, однако грузовик не уступил место скорой.

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