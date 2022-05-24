Кемерово, 24 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня проходят последние звонки в школах. В этом году одиннадцатые классы оканчивают 9285 человек. Такие данные ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Кузбасса Последние звонки

Так в Кемерове из школ выпускаются 2245 одиннадцатиклассников, в Новокузнецке — 2036 выпускников.

Каждая образовательная организация Кузбасса подготовила свою индивидуальную программу празднования торжественных линеек.