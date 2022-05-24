Бишкек, 24 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Из-за массовых нападок и критики со стороны прозападных активистов в социальных сетях заместитель министра образования Киргизии Надира Жусупбекова вынуждена извиняться за организацию празднования 100-летия Всесоюзной пионерской организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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По словам высокопоставленной чиновницы, ранее минобразования разослало образовательным учреждениям поручение провести торжественные праздничные мероприятия в честь юбилея пионерии.

«Среди нас есть отцы и матери, которые жили в те времена. Мы не можем стереть их память о той эпохе. Мы хотели отметить эту дату, как и другие даты, без какой-то политической, идеологической подоплеки. Но я прошу прощения за то, что без разрешения руководства, министра отправила телефонограмму», — цитирует Жусупбекову госагентство «Кабар».

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