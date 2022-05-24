Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поддержал идею об установлении побратимских связей Северной столицы и Мариуполя (ДНР). Об этом спикер сообщил 24 мая в своём Telegram-канале.

Александр Бельский «Единая Россия»

«Окажем братскую помощь городу Новороссии, наиболее пострадавшему от действий украинских националистов. Людям важно уже сейчас начинать восстанавливать город после боевых действий, — отметил Бельский. — Мы с радостью поможем нашим коллегам из ДНР и Мариуполя в экономической, организационной и правовой сферах, в налаживании нормальной мирной жизни. Уверен, наши побратимские связи — это навсегда».

Председатель петербургского парламента отметил, что у законодательного органа имеется значительный опыт в поддержке реального сектора, а также в стимулировании промышленного роста и организации соцзащиты граждан.

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Напомним, по словам губернатора Александра Беглова, Петербург и Мариуполь объединяет промышленный потенциал и наличие морских портов. Соглашение об установлении побратимских связей будет подписано в ближайшее время.

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