Вашингтон, 24 мая 2022, 17:40 — REGNUM Власти Вашингтона разработали приложение для помощи слабовидящим или слепым в ориентировании в метрополитене, сообщает 24 мая Reuters.

Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568
Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

Приложение Waymap начнет работу на одной из станций метро Вашингтона 24 мая.

Сообщается, что приложение будет предоставлять слепым и слабовидящим людям пошаговые аудиоинструкции на протяжении всей поездки.

Приложение не требует GPS и может работать без сигнала сотовой связи как в помещении, так и на улице.

В разработке участвовали вашингтонский метрополитен Metro и компания сотовой связи Verizon.