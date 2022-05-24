Вашингтон, 24 мая 2022, 17:40 — REGNUM Власти Вашингтона разработали приложение для помощи слабовидящим или слепым в ориентировании в метрополитене, сообщает 24 мая Reuters.
Приложение Waymap начнет работу на одной из станций метро Вашингтона 24 мая.
Сообщается, что приложение будет предоставлять слепым и слабовидящим людям пошаговые аудиоинструкции на протяжении всей поездки.
Приложение не требует GPS и может работать без сигнала сотовой связи как в помещении, так и на улице.
В разработке участвовали вашингтонский метрополитен Metro и компания сотовой связи Verizon.