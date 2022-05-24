Вашингтон, 24 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Власти Вашингтона разработали приложение для помощи слабовидящим или слепым в ориентировании в метрополитене, сообщает 24 мая Reuters.

Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

Приложение Waymap начнет работу на одной из станций метро Вашингтона 24 мая.

Сообщается, что приложение будет предоставлять слепым и слабовидящим людям пошаговые аудиоинструкции на протяжении всей поездки.

Приложение не требует GPS и может работать без сигнала сотовой связи как в помещении, так и на улице.

В разработке участвовали вашингтонский метрополитен Metro и компания сотовой связи Verizon.