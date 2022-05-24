Архангельск, 24 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Результаты проведенных исследований в рамках научно-исследовательского проекта «Чистая Арктика» показали, что за неполные десять лет концентрация нефтепродуктов в грунте на территории национального парка «Русская Арктика» снизилась на отдельных участках до десяти раз. Таким образом, удалось подтвердить высокую способность территории к самоочищению в результате естественных природных процессов, сообщает пресс-служба нацпарка.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» ЗФИ, остров Галля, скалы Заварицкого

«Исследования показали, что нефтепродукты не оказывают заметного влияния на растительность в условиях арктической пустыни, а некоторые виды водорослей и мхов благодарно отзываются на незначительные количества нефтепродуктов в грунте, являющихся для растений источником дополнительного органического вещества», — отметил советник директора нацпарка Дмитрий Крюков .

Как сообщало ИА REGNUM, научно-исследовательский проект «Чистая Арктика» стартовал в 2019 году с целью ликвидировать экологический ущерб на арктических территориях и восстановить арктические экосистемы. Организаторами проекта выступили национальный парк «Русская Арктика» и ПАО НК «Роснефть».

Справка:

Национальный парк «Русская Арктика» образован в 2009 году. Это самый крупный арктический национальный парк в мире — площадь особо охраняемой природной территории составляет 8,8 млн га. В него входят два кластера: Южный (северная оконечность архипелага Новая Земля с прилегающими островами) и Северный (архипелаг Земля Франца-Иосифа). На территории «Русской Арктики» обитают 7 краснокнижных видов животных: белый медведь, гренландский кит, кит-нарвал, белая чайка и др.