Кемерово, , 16:48 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей обратились 5826 человек, из них детей и подростков — 1605 человек (27,5%). Для сравнения, в 2021 году — 7353 человека, детей — 1793, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что за последнюю неделю по поводу присасывания клещей обратились 2020 человек, в том числе детей — 680.

Исследовано на наличие антигена вируса клещевого энцефалита 4162 клеща, в 115 клещах обнаружен возбудитель.