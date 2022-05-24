Салехард, 24 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Салехарде новостройку второй год подряд при неблагоприятных погодных условиях подпирают краном. Об этом сообщили жители недавно построенного дома в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Новостройки

«По информации от застройщика, приняты предупредительные меры, чтобы не была повреждена обшивка дома. После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств», — пояснили в горадминистрации Салехарда.

Городская прокуратура приступила к проверке сигнала, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.