Москва, 24 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Изучение важнейших исторических событий, связанных с разными периодами нашей страны, очень важно для обучающихся в высших учебных заведениях, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталия Косихина.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Помню как с трепетом слушала преподавателей, рассказывающих нам, студентам, о Великой Отечественной войне, победе объединенного Советского народа над нацизмом, послевоенной жизни.

Не сомневаюсь, что именно эти знания помогают мне сейчас различать добро и зло, правду и вымысел.

К сожалению, после распада СССР, количество часов уроков истории с каждым годом сокращалось. В результате, мы имеем не очень хорошие показатели: огромное количество молодого поколения не знает важных дат нашей страны. Это плохо и это надо менять!

В соответствии с проектом Министерства высшего образования и науки предлагается увеличить количество часов на изучение дисциплины «История Россия» вне зависимости от профиля обучения.

Предложение правильное и своевременное: абсолютно все должны знать историю, должны понимать и различать — где говорят правду, а где стоит перепроверить информацию, обратиться к первоисточникам.

Это необходимо для будущего поколений, для будущего России», — высказала свое мнение Наталия Косихина.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство образования и науки РФ планирует ввести в российских вузах общий формат и объем преподавания дисциплины «История России».

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