Жуковский район, Калужская область, 24 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Калужской области в 11 часов 48 минут 24 мая на 98 км автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в Жуковском районе произошло столкновение двух транспортных средств. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Калужское областное управление ГИБДД УМВД России Место происшествия

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь со стороны города Рославль в сторону Москвы, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это не запрещено, и столкнулся с машиной Skoda Rapid, которая двигалась из Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека: водитель автомобиля Toyota RAV4 и женщина- пассажир автомобиля Skoda Rapid. Водитель этой машины с травмами госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.