Москва, 24 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Внутрироссийская транспортная инфраструктура должна быть модернизирована, так как та, что существует в настоящее время, не обладает достаточной пропускной способностью, особенно в направлении Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил инженер, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал призыв президента РФ Владимир Путина форсировать развитие транспортной инфраструктуры.

JayMantri Дорога

«В свое время Россия «прорубила окно в Европу», к сожалению, не обеспечив себя столь же широкими окнами в других направлениях, — констатировал Пальченко. — Запад, вводя санкции, явно именно на это обстоятельство и рассчитывал, и проблемы в логистике, которые он создал, оказались именно тем, что наносит больший ущерб нашей экономике. Уверен, что, имей Россия запасные выходы в направлении Средней и Юго-Восточной Азии, Запад не решился бы на большинство своих авантюр в отношении России, заранее понимая, что РФ сможет безболезненно получить всё, что ей нужно, из других мест. Поэтому маленькие «окошки» в направлении Индии/Ирана и Китая Россия должна превратить в полноценные широкие ворота».

Соответствующим образом, как полагает Пальченко, должна быть модернизирована внутрироссийская транспортная инфраструктура.

«Та, что существует сегодня, не обладает достаточной пропускной способностью, особенно в направлении Китая, — сказал эксперт. — Так что модернизация этой инфраструктуры на данный момент очевидно становится одним из высших приоритетов государственной политики России и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Для реализации этой идеи нужно в первую очередь сырье. Тем более что в Евразии очень большое число стран, заинтересованных в этом не меньше, чем Россия. Один только китайский «Шёлковый путь» чего стоит. Ну, а сырье у нас есть».

Как полагает Пальченко, модернизация транспортной инфраструктуры станет драйвером роста экономики России, поскольку в ней так или иначе будет задействована вся существующая крупная промышленность РФ, обладающая всеми необходимыми для этого технологиями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости развития транспортной инфраструктуры РФ высказался зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).