Москва, , 16:46 — REGNUM Известный актёр Андрей Соколов поделился мнением о российских артистах, покинувших страну. Об этом пишет портал StarHit 24 мая.

Народный артист России Андрей Соколов Людмила Лис © ИА REGNUM

«Я не стану бежать из своей страны и кричать о том, какие все плохие. Это все необходимо решать здесь. Ведь это наша проблема. Вот почему наметился такой серьезный раскол», — рассказал актёр. К слову, сам Соколов заверил, что никогда не задумывался об эмиграции из России.

Напомним, что с конца февраля 2022 года Россию покинул целый ряд артистов. Так, из страны уехали Алла Пугачёва, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семён Слепаков, Вера Брежнева и многие другие.

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