Москва, 24 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Известный актёр Андрей Соколов поделился мнением о российских артистах, покинувших страну. Об этом пишет портал StarHit 24 мая.

Людмила Лис ИА REGNUM Народный артист России Андрей Соколов

«Я не стану бежать из своей страны и кричать о том, какие все плохие. Это все необходимо решать здесь. Ведь это наша проблема. Вот почему наметился такой серьезный раскол», — рассказал актёр. К слову, сам Соколов заверил, что никогда не задумывался об эмиграции из России.

Напомним, что с конца февраля 2022 года Россию покинул целый ряд артистов. Так, из страны уехали Алла Пугачёва, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семён Слепаков, Вера Брежнева и многие другие.