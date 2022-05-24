Москва, , 16:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту бизнеса и трудовых прав граждан на фоне кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Инициатива предусматривает введение внешнего управления организациями, собственниками более 25% акций которых являются иностранные лица, связанные с недружественными странами.

Внешняя администрация по управлению организацией вводится в случаях, если организация производит товары первой необходимости; контролирует крупную долю на локальном рынке; является градообразующей организацией; является единственным поставщиком в реестре госзакупок; включена в цепочку поставок значимых для России производств; осуществляет производств товаров (услуг) в условиях естественной монополии или положение компании является доминирующим на товарном рынке.

Устанавливаются основания для установления внешней администрации, например, то, что выручка за три месяца не менее чем на 30% сократилась по сравнению с тремя предыдущими месяцами.

Решение о введении временной администрации будет принимать арбитражный суд города Москвы по исковому заявлению уполномоченного органа — ФНС России.

Если иностранные контролирующие собственники обратятся в суд с ходатайством о намерении возобновить производство и продать свою долю (с обязательством покупателя сохранить бизнес, включая рабочие места), то суд вправе не назначать внешнюю администрацию. Однако в этом случае внешняя администрация осуществляет контроль исполнения собственниками своих обещаний возобновить работу и продать акции. При неисполнении обязательств — внешнее управление вводится.

Если собственник не обратился с указанным ходатайством, суд назначает в качестве внешней администрации «ВЭБ.РФ» или иную организацию по решению Минэкономразвития на срок в 1,5 года с возможностью продления еще на 1,5 года.

Основной задачей внешней администрации является обеспечение деятельности организации, формирование реестра требований кредиторов, инвентаризация активов, проведение их оценки.

Покупатель акций (долей) новой организации обязан сохранить не менее 2/3 рабочих мест и обеспечить продолжение деятельности организации на территории Российской Федерации в течение не менее одного года.

В комитете Госдумы по собственности обратили внимание на то, что предусмотренные законопроектом критерии введения внешней администрации по управлению организацией не являются однозначными и нуждаются в конкретизации. Депутатам представляется, что такие критерии должны содержаться непосредственно в федеральном законе.

Вместе с тем в ходе обсуждения звучали призывы не бояться слова «национализация» и действовать более решительно для поддержки экономики и рынка труда.

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