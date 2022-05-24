Новосибирск, 24 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона за помощью к медикам по поводу укусов клещей обратились 3099 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Myriams-Fotos Клещ

«Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 48 человек, в том числе — 32 за неделю с 11 по 17 мая», — уточнили в ведомстве.

За неделю на наличие возбудителя клещевого энцефалита исследовано 757 клещей, из них девять дали положительный результат; клещевого боррелиоза — 739 клещей, из них 221 дал положительный результат.