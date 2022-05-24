Волгоград, , 16:49 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки завершили лечение 154 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в региональном оперативном штабе. От осложнений скончался один человек.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 220 508 носителей коронавируса. Выздоровели 211 693 человек, зарегистрировано 6 877 летальных исходов. В стационарах и амбулаторно проходят лечение 1 938 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки с COVID-19 госпитализировано 39 жителей региона.