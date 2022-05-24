Плоешти, 24 мая 2022, 16:42 — REGNUM Памятник известному в Румынии политику, бывшему мэру города Плоешти Темели Динеску был похищен с центрального кладбища Вийшоара указанного населенного пункта. Об этом 24 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, неизвестные похитители под покровом ночи сначала демонтировали бюст Динеску, а затем сняли облицовку с могильной плиты мемориала. Предполагается, что при этом была использована строительная техника.
Ведется следствие. Если вандалы будут найдены и их вину докажет суд, им грозит до трёх лет тюремного заключения.
Темели Динеску (1834 — 1904) считается одним из идеологов румынской государственности.
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