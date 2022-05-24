Плоешти, , 16:42 — REGNUM Памятник известному в Румынии политику, бывшему мэру города Плоешти Темели Динеску был похищен с центрального кладбища Вийшоара указанного населенного пункта. Об этом 24 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Нет вандализму Fibonacci and Jordan5000000000

По предварительным данным, неизвестные похитители под покровом ночи сначала демонтировали бюст Динеску, а затем сняли облицовку с могильной плиты мемориала. Предполагается, что при этом была использована строительная техника.

Ведется следствие. Если вандалы будут найдены и их вину докажет суд, им грозит до трёх лет тюремного заключения.

Темели Динеску (1834 — 1904) считается одним из идеологов румынской государственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии нетрезвый водитель разгромил историческое кладбище